Secretária de Estado do Turismo e Presidente da CMF participam no 'Think+ International Conference'

A Secretária de Estado do Turismo, Rita Baptista Marques, e o Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, são dois nomes hoje avançados pela organização do 'THINK+ 2021 International Conference', como oradores nas sessões de abertura e encerramento do evento, respectivamente.

O evento decorrerá em formato virtual, nos próximos dias 4 e 5 de Fevereiro, a partir das 18 horas. As sessões de abertura e encerramento serão transmitidas pelas redes sociais afectas à entidade organizadora e parceiros.

Esta é uma iniciativa do Instituto Superior de Administração e Línguas - ISAL, instituição de ensino superior politécnico, com sede na Região Autónoma da Madeira, que tem vindo desde há vários anos a apostar na inovação e na promoção da investigação científica, nomeadamente nas áreas do Turismo.

Sancha de Campanella, Vice-Directora Geral da instituição organizadora, destaca que “este é um evento com especial relevo para a investigação e reflexão científica sobre as áreas de Gestão, Turismo, Hospitalidade, Inovação e Competitividade Regional”.

E referiu: “a conferência pretende ser um fórum aglutinador de pensamento científico, possibilitando o estabelecimento de novas sinergias com instituições de ensino superior e centros de investigação científica e com agentes económicos e profissionais do sector”.

Além de Rita Baptista Marques e Miguel Silva Gouveia, a conferência contará ainda com prestiados 'keynote speakers', professores universitários e investigadores das mais importantes universidades e centros de investigação das áreas do turismo, nomeadamente Eduardo Parra López (Espanha), presidente da Associação Espanhola de investigadores em Turismo e professor associado da universidade de La Laguna; Peter Wanke (Brasil), professor associado da universidade federal do Rio de Janeiro,; e António Marto (Portugal), presidente do Fórum Turismo.

O comité de organização da conferência é composto pelos docentes do ISAL, Luís Sardinha e Diogo Goes (chairs), Andreia Carvalho e Leonilde Olim (co-chairs). O comité científico é presidido por Sérgio Teixeira.