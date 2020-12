ISAL organiza conferência internacional 'THINK+'

O Instituto Superior de Administração e Línguas - ISAL organiza, nos dias 4 e 5 de Fevereiro de 2021, a primeira edição do evento “Think + 2021 International Conference on Management, Hospitality and Tourism: a Multilevel Approach”.

Trata-se de um evento de investigação científica que pretende reunir pensadores de todo o mundo, académicos e destacados protagonistas do mundo empresarial das distintas áreas sobre as quais se debruçará a conferência.

“Assume-se como um fórum de debate internacional interdisciplinar estabelecendo pontes e sinergias com o mundo empresarial, possibilitando uma abordagem multinível”, refere a organização

A conferência internacional contará ainda com “prestigiados Keynote Speakers”, nomeadamente Peter Wanke, Professor Associado da Universidade Federal do Rio de Janeiro e António Marto, Presidente do Fórum Turismo. “Peter F. Wanke irá falar sobre “Soft Computing na Pesquisa em Turismo”.

De acordo com a informação veiculada pelo ISAL, brevemente serão revelados mais oradores participantes no evento, professores universitários e investigadores das mais importantes universidades e centros de investigação das áreas do Turismo.

O ISAL tem desde há vários anos dedicado especial atenção ao desenvolvimento de iniciativas de cariz científico, cujo principal objetivo é o fortalecimento das capacidades de comunicação científica, escrita ou oral, nomeadamente junto de discentes e docentes.