Pais da escola do Rancho-Caldeira dizem-se angustiados com caso Covid

Há um conjunto de pais de uma das turmas da Escola Básica com Pré-escolar do Rancho- Caldeira, em Câmara de Lobos, que se diz muito angustiado com o que acontece com uma turma daquela instituição.

Ao que nos foi relatado pelos pais, houve um aluno que foi testado como positivo para a Covid-19, no dia de ontem. Outro caso, na mesma turma, está em análise, depois de toda a família próxima do aluno também ter testado positivo.

Mas, ao que nos é referido, a turma não foi colocada em confinamento, não percebendo os pais a razão disso não acontecer. Alguns disseram-nos que não enviaram os filhos à escola hoje, mas que, na segunda-feira, se não houver uma decisão da escola, do Governo ou das autoridades de saúde, terão de enviar, sob pena de, não o fazendo, serem penalizados.

O DIÁRIO já solicitou esclarecimento à autoridade de saúde regional, no sentido de esclarecer que critérios orientam as decisões de colocar ou não em confinamento toda uma turma.

Entretanto, conseguimos apurar que a mesma escola tem, desde o início desta semana, uma turma em confinamento, por ter registado dois casos positivos de Covid-19. A grande diferença é que essa turma é de crianças do pré-escolar, que não usam máscara na instituição. No caso da turma, em que os pais estão angustiados, tratam de alunos do primeiro clico, que já usam máscara. Essa poderá ser a explicação para não ter havido a decisão de decretar isolamento profilático a esses alunos/turma.