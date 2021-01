Mais um caso de Covid-19 na escola da Camacha

Há mais um aluno com Covid-19 na Escola Básica do 1.º ciclo/PE da Camacha. Devido a esta nova situação identificada nos últimos dias, uma turma, com 19 alunos, e um docente iniciam regime de aulas não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Este é já o segundo caso identificado esta semana, depois de na semana passada ter sido reportada a infecção pelo SARS-CoV-2 de duas funcionárias.