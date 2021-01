Trabalhador caiu de um andaime no Porto Santo

Ocorreu hoje um acidente de trabalho no sítio do Tanque, no Porto Santo.

O homem, com cerca de 30 anos, encontrava-se a trabalhar quando caiu de um andaime, de uma altura aproximada a dois metros.

Como apresentava suspeita de fractura numa perna e num braço foi socorrido no local pelos Bombeiros Voluntários do Porto Santo e pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR). Seguiu depois para o Centro de Saúde local mas após avaliação médica foi decidido que teria de seguir para o hospital do Funchal.

O homem seguiu para a Madeira a bordo do avião da Força Aérea Portuguesa C295.

Os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz asseguraram o seu transporte para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.