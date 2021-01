Noite amena acima dos 19ºC a Norte e Sul

Depois de vários dias frios seguidos e temperaturas mais baixas do que o habitual, o Arquipélago da Madeira vem agora recuperando para valores amenos e mais de acordo com o Inverno madeirense. Esta noite foi bastante agradável em praticamente toda a ilha, com valores na costa acima dos 16 graus celcius, incluindo na costa Norte.

Ontem às 21 horas a estação do Porto Moniz registava 19,1ºC, a mesma temperatura do Lido a essa hora. A Bica da Cana, na zona do Paul da Serra, uma das zonas mais frias da ilha, estava com 10,5ºC, o Pico do Areeiro com 8,7.

Entretanto durante a madrugada os valores desceram ligeiramente e hoje às 6 horas a costa estava entre os 18,3ºC de Santa Cruz e os 13,6ºC de Santana. No interior, o dia também começou com valores cima dos 10ºC, excepto na Bica da Cana e Pico do Areeiro, com 8,7ºC e 8ºC, respectivamente. Hoje o Funchal deverá chegar aos 20ºC de máxima e 16ºC de mínima.