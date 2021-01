Nacional perde por 3-1 frente ao Vitória de Guimarães

O Nacional foi o primeiro a mexer no marcador, mas acabou por sair derrotado do jogo frente ao Vitória de Guimarães, a contar para a I Liga de futebol. O resultado fixou-se nos 3-1 para a equipa da casa.

Gorré marcou aos 16 minutos para a equipa madeirense, mas aos 23 seria a vez de Ricardo Quaresma empatar a partida. Já na segunda parte, o colombiano Estupiñán fazia o 2-1 aos 51. O terceiro golo dos vimaranenses viria a surgir 10 minutos depois, aos 61, desta feita graças a um auto-golo de Lucas Kal.

Com este resultado, o Nacional fica com 13 pontos e ocupa o 14.º lugar na classificação. Já o Vitória de Guimarães soma 23 pontos e permanece no 6.º lugar da classificação.