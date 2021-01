Nacional perde em casa com o Moreirense

O Nacional somou novo desaire no Estádio da Madeira, desta feita diante do Moreirense, por 0-1, em jogo a contar para a 14.ª jornada da Liga NOS (I Liga).

Numa partida onde os alvinegros não estiveram bem em termos de eficácia ofensiva, viram o adversário a marcar o único golo, que deu a vitória aos nortenhos, à passagem do minuto 78.

Um livre de Felipe Soares apontado do lado direito, com Steven Vitória a aparecer ao segundo poste para fuzilar de cabeça. Uma lance onde o guarda-redes do Nacional acaba por não ficar bem na 'fotografia' ao sair um pouco cedo da baliza.

Com este desaire, o terceiro consecutivo em casa, o segundo a contar para a I Liga, o conjunto orientado por Luís Freire manteve-se no 12.º lugar com 13 pontos, mas menos um jogo, enquanto o Moreirense ascendeu, provisoriamente ao sétimo posto, somando 17 pontos em 14 jogos já realizados.