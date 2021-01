Benfica-Nacional na segunda-feira às 17 horas

O desafio entre Benfica e Nacional da Madeira, alusivo à 15.ª jornada da I Liga, será disputado na segunda-feira, às 17 horas. Originalmente calendarizado para domingo, às 16 horas, o encontro entre encarnados e alvinegros, no Estádio da Luz, foi reagendado para o dia seguinte, evitando igualmente a sua realização em dia de eleições presidenciais.

Em termos legais, caso o jogo se realizasse no domingo, os insulares iam acabar por não 'descansar' tempo suficiente. É que o Regulamento de Competições da Liga torna-se muito claro neste aspecto: qualquer jogo oficial de competição nacional deverá respeitar um intervalo entre jogos de 72 horas, calculado entre o final do primeiro jogo e o início do segundo jogo da competição nacional.

Ora, tendo em conta que o desafio desta quinta-feira, frente ao Guimarães, irá terminar por volta das 22 horas, os pupilos de Luís Freire iriam jogar no espaço de 66 horas, isto se a partida se iniciasse no horário previsto: às 16 horas de domingo.

O mesmo se aplica ao Benfica, que volta a jogar na quinta-feira para a Taça de Portugal e terá de cumprir as 72 horas.