Tome nota da Agenda desta sexta-feira

- A Escola Francisco Franco participa, entre as 8h30 e as 11 horas, no debate 'Ambiente e Alterações promovido pelo Parlamento Europeu. A participação será feita através de videoconferência.

- A Comissão Regional de Apoio à Candidatura de João Ferreira à Presidência da República promove uma iniciativa de Campanha Eleitoral, pelas 11 horas, junto ao Largo do Chafariz. Ana Salgueiro, Mandatária Regional, será a porta-voz do encontro.

- O grupo parlamentar do PSD realiza, pelas 11 horas, uma conferência de imprensa, na Avenida do Mar, junto à Assembleia Legislativa da Madeira.

- O PCP realiza uma conferência de imprensa, às 14h30, junto às instalações da ARM no Parque Empresarial da Zona Oeste (PEZO), para apresentar uma iniciativa legislativa.