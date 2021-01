Veleiro 'Gunilla' procura no Funchal o porto seguro para descanso

Pelas 13h30 atracava no cais sul do Porto do Funchal este 'Tall Ship' lançado ao mar em 1940 e que em 1997 sofreu uma remodelação para a adaptar para servir como navio-escola sob bandeira sueca.

Segundo o site 'Windseeker.org', o 'Gunilla' serviu nos primeiros anos (em plena II Guerra Mundial) como um navio de carga de longo curso. "Com exceção de um curto período na década de 50, quando o navio funcionava como balsa, transportando pessoas e carros para Öland (a segunda maior ilha da Suécia), navegou como navio de carga até os anos 90. Em 1997, o 'Gunilla' foi totalmente reconstruído e começou a trabalhar como um navio de treino de vela", conta.

"Recentemente reformulado como uma barca de três mastros, 'Gunilla' é uma visão impressionante", referem. "Do final de Agosto até Maio, o 'Gunilla' navega no Atlântico com alunos de Öckerö Gymnasieskolan. Durante o verão, o navio participa das corridas de navios altos ('Tall Ships') e outros eventos marítimos".

"Na escola de ensino médio de vela Öckerö, temos o mar como sala de aula. A escola foi fundada em 1999 e tem cerca de 300 alunos. Oferecemos três programas: o programa de ciências naturais, o programa de ciências sociais e o ensino marítimo com duas especializações: deck e máquina", explica a referida escola no seu site.

E é precisamente no site da escola que descobrimos um pouco mais sobre a vida a bordo, através de diários publicados regularmente. Por exemplo que os jovens, entre os afazeres do da a dia tiram tempo para actividades lúdicas ou mesmo estudar, embora afastados da vida em terra o ensino curricular não pode ficar atrasado.

O site especializado em navios veleiros refere que a bordo podem embarcar "38 estagiários", que "podem dormir a bordo do 'Gunilla' em cabines para 4 pessoas. Um grande salão pode ser usado como sala de aula ou sala de reuniões para conversar, brincar e relaxar. Com mobiliário confortável e equipamento moderno, o 'Gunilla' é um bom barco de treino de vela", conclui.

Estas são algumas das característica do 'Gunilla'

Tipo de navio: casco de 3 mastros

Base: Öckerö, Suécia

Data de construção: 1940

Restaurado: 1997

Capacidade: 56

Comprimento: 49,6 metros

Largura: 8,4 metros

Calado: 3 metros

Vela: 1000 m2

Altura do mastro: 35 metros

Capacidade do motor: Volvo D16 550hp