Santa Cruz aprova voto de louvor aos profissionais de saúde

A Câmara Municipal de Santa Cruz aprovou, na reunião desta manhã de 21 de Janeiro, um voto de louvor aos profissionais de saúde.

O voto realça “o excelente trabalho de todos os profissionais de saúde que na linha da frente asseguram a triagem, diagnóstico e cuidados no âmbito da pandemia da covid-19, bem como o apoio, acompanhamento, entrega e dedicação que todos os doentes, em regime hospitalar ou domiciliário, recebem das equipas médicas, dos enfermeiros e dos auxiliares”.

É ainda salientado "o risco elevado que todas estas pessoas enfrentam todos os dias para garantir os cuidados a quem está doente, e as horas extra de trabalho incansável, com sacrifício pessoal e familiar".

Na reunião, o presidente Filipe Sousa falou do agravamento do número de casos de covid-19 no concelho, que nos últimos dias foi fortemente influenciado pelos casos do Atalaia Living Care.

O autarca sublinhou que "a autarquia tem feito o que pode no acompanhamento aos munícipes que estão infectados com a covid-19", e destacou medidas como: a criação de um serviço de recolha de lixo personalizada ao domicílio, a disponibilização de cabazes alimentares às famílias que os solicitam ou ainda na ajuda à ida as farmácias.

Foi ainda salientando que "seria útil às autarquias terem conhecimento do número de casos por freguesia", uma informação que até agora não tem sido disponibilizada pela tutela da saúde, mas que no entender do presidente da câmara "ajudaria nas medidas em curso".

Filipe Sousa falou ainda da "dificuldade que tem sido encontrar pessoas para ocuparem as mesas de voto no próximo domingo," dado o receio face à pandemia.