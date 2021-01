Mercado Abastecedor do Funchal com horário provisório

A secretaria regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, através da Direcção Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, acaba de informar que os dias de mercado grossista hortofrutícola no Mercado Abastecedor de São Martinho (Centro de Abastecimento de Produtos Agrícolas do Funchal) passam a reger-se por um horário provisório.

A adopção deste horário tem por base as novas restrições de circulação na via pública devido à crise pandémica da covi-19 e o mesmo vigora enquanto as mesmas se mantiverem.

Assim, o mercado habitual das quartas-feiras passa para as quintas-feiras, a partir das 06 horas da manhã, enquanto o mercado habitual das segundas-feiras passa para as terças-feiras, também a partir das 06 horas da manhã.