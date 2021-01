Câmara da Calheta reforça medidas de prevenção à covid-19

Face ao aumento do número de casos positivos de covid-19 na Região, a Câmara Municipal da Calheta decidiu reforçar as medidas de prevenção e combate à propagação do vírus.

A partir desta quinta-feira, os funcionários do município passam a regime de rotatividade, alternando entre teletrabalho e trabalho presencial.

Os serviços autárquicos vão continuar todos em funcionamento, mas autarquia pede que a população evite deslocações à Câmara Municipal, privilegiando os canais digitais e telefónicos, em detrimento do contacto presencial.

O objectivo é reduzir o risco para os munícipes e funcionários da autarquia.

Liderada por Carlos Teles, a câmara apela à serenidade e lembra a responsabilidade dos cidadãos no combate à pandemia.