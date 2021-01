Braga vence Benfica e está na final da Taça da Liga

O Sporting de Braga venceu esta noite o Benfica, por 2-1, e está na final da Taça da Liga. No Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, os 'arsenalistas' adiantaram-se no marcador por intermédio de Abel Ruiz, à passagem dos 28 minutos, mas ainda antes do intervalo Pizzi empatou na cobrança de uma grande penalidade (45').

No segundo tempo, o defesa brasileiro Tormena devolveu a vantagem aos minhotos, que carimbaram a passagem à final da competição, marcando encontro com o Sporting Clube de Portugal, no sábado, às 19h45.

Recorde-se que na outra meia-final, os leões eliminaram o FC Porto, por 2-1.