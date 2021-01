Mais uma turma da ‘Cruz de Carvalho’ em quarentena

Mais uma turma da Escola Básica do 1.º ciclo/PE da Cruz de Carvalho, no Funchal, está em isolamento profilático. Na origem desta situação está o contacto de um aluno do 4.º ano com um caso positivo de Covid-19, informou a escola aos encarregados de educação.

Tomas as medidas postas em prática pela escola fazem parte do seu plano de contingência, já activo, e tiveram o avale das autoridades de saúde.

Este é o segundo caso, esta semana, de um aluno deste estabelecimento de ensino infectado com Covid-19. Ainda na última segunda-feira a Secretaria Regional da Educação, Ciência e Tecnologia dava conta dessa outra situação e que uma turma, com 22 alunos, bem como um docente, ficava em isolamento, com aulas à distância.