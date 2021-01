Olavo Câmara defende manutenção das equipas nos mesmos campeonatos e divisões

O deputado do Partido Socialista-Madeira à Assembleia da República Olavo Câmara alertou, ontem, o ministro da Educação, para os constrangimentos que enfrentam as equipas madeirenses não profissionais que participam nos campeonatos nacionais de futebol e futsal, decorrentes das restrições causadas pela pandemia de Covid-19.

Na audição a Tiago Brandão Rodrigues, na Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto, o parlamentar socialista lembrou que, na Madeira, as equipas estão sujeitas às medidas próprias de prevenção e mitigação da Covid-19 que o Governo Regional tem implementado na Região, o que as tem colocado em "desvantagem competitiva e numa situação pouco clara em relação à presente e à futura épocas". Tal como explicou, entre os 1.º e 2.º testes à Covid, as pessoas têm de ficar em isolamento profilático, o que faz com que as equipas não possam ter jogos em casa, nem possam realizá-los no exterior, "porque os jogadores não são profissionais e não podem ficar tanto tempo em casa em isolamento, sob pena de perderem os seus empregos".

Olavo Câmara sublinhou, por isso, que tem de haver uma solução que proteja as equipas regionais. "Até agora, houve compreensão da Federação, das associações e dos clubes, mas, nos últimos tempos, tem existido uma maior pressão para haver uma solução, a qual pode não passar pelo bem dos clubes madeirenses ou da verdade desportiva", disse, alertando para as informações que apontam para a descida de divisão ou para a realização de todos os jogos seguidos no Continente, "o que é impossível, porque os jogadores não são profissionais, nem as equipas têm capacidade para suportar os custos inerentes".

O deputado questionou se o ministro da Educação e o secretário de Estado do Desporto estão ao corrente desta situação e defendeu que a melhor solução será, na próxima época, a manutenção automática das equipas madeirenses nos campeonatos e divisões actuais.