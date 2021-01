Mais de 95 casos nos lares

Desde Novembro tem vindo a subir o número de infecções por covid-19 nas estruturas residenciais para pessoas idosas. Pelo menos 4 das 20 mortes registadas desde o início da pandemia dizem respeito a pessoas que estavam institucionalizadas. A Região registou ontem 95 novos casos positivos.

Alvinegros deram uma excelente réplica mas viriam a serem ‘traídos’ no prolongamento. A equipa de Luís Freire esteve a vencer por 2-1, viu o FC Porto empatar aos 88 minutos e quanto os insulares já jogavam com 10 jogadores por expulsão de Rui Correia. No prolongamento os ‘Dragões’ foram felizes e marcaram por mais duas vezes vencendo por 2-4.

Com as novas medidas a entrar em vigor esta quarta-feira, são alguns que falam que sem euros e clientes só sobra a fé em dias melhores.

Comerciantes e populares compreendem as novas medidas restritivas que entram em vigor, mas pedem outras ajudas. Já a ACIF quer medidas nacionais estendidas às empresas insulares, enquanto autarcas dividem-se entre críticas e elogios.

Destaque ainda para a Madeira que não domina várias cadeias de transmissão.

Nota ainda para os emigrantes que sentem controlo mais apertado à chegada a Londres.

