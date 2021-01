Prejuízos na agricultura vão ser cobertos pelos seguros agrícolas

O presidente do Governo Regional garantiu que "todos os prejuízos" na agricultura, "foram avultados", decorrentes do recente temporal "vão ser cobertos pelos seguros agrícolas". Deu conta que já há 250 participações e que nas próximas semanas vão ser efectuadas as peritagens.

Miguel Albuquerque aproveitou para revelar que os apoios à quebra de produção no início da pandemia e nos casos de perdas superiores a 20%, "quer dos produtores, quer das empresas de transformação e comercialização" serão pagos agora, através do PRODERAM, num valor total de 1,7 milhões de euros a distribuir por 113 agricultores e empresas.