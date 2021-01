São Roque vê novamente adiado estreia na Taça da Europa

O Clube Desportivo São Roque viu uma vez mais adiado a sua estreia na Taça da Europa de clubes, em ténis de mesa, devido à pandemia da covid-19.

Com o clube madeirense há muito sem competir, a União Europeia de Ténis de Mesa (ETTU) informou durante o dia de hoje aos são-roquinos que a primeira ronda da Taça da Europa, antigamente denominada por Taça ETTU, será jogada a 27 e 28 de Abril.

De referir que a ronda inaugural da edição de 2020/2021 do evento, estava inicialmente agendada para 12 e 13 de Dezembro, mas a situação em que vive a Europa, bem como o Mundo inteiro, devido à pandemia da covid-19, fez com que a ETTU adia-se para o início de Janeiro. Contudo e com a situação pandémica a não ser melhor em termos mundiais, o organismo que gere o ténis de mesa europeu, optou agora para novo adiamento, desta feita para o próximo mês de Abril.

O CD São Roque está inserido no grupo D da primeira ronda, que será disputado na Croácia, nomeadamente na ‘casa’ da formação do STK Starr Croatia. Para além de croatas e madeirenses o grupo conta ainda com os húngaros do PTE PEAC Kalo-Meh e os italianos do Top Spin Mesina.