SIC assegura os direitos de transmissão dos três jogos da Final Four da Taça da Liga

A SIC anunciou hoje que assegurou os direitos de transmissão dos três jogos de futebol da Final Four da Taça da Liga, que serão realizados nos dias 19, 20 e 23 de janeiro.

Em comunicado, a estação televisiva refere que o acordo com a SportTV inclui o Sporting - FC Porto, no dia 19 de janeiro, Braga -Benfica, dia 20, e a final, no dia 23 de janeiro.

"Estes três jogos têm especial relevância: são disputados pelos quatro primeiros classificados do campeonato e é um troféu que vai marcar decisivamente a época desportiva nacional", afirma o diretor-geral de entretenimento da Impresa, Daniel Oliveira, citado em comunicado.

Além disso, "serão partidas disputadas num contexto social de confinamento, o que reforça o papel da televisão em três momentos de enorme interesse público, agregadores de uma fatia importante do público nacional, a quem a SIC em parceria com a Sport TV, mostrará quem será o novo campeão de inverno", acrescenta a Impresa.

A competição terá cobertura na SIC, na SIC Notícias e em tribunaexpresso.pt