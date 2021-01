Londres demonstra preocupação sobre prisão de Alexei Navalny na Rússia

O governo britânico expressou hoje "profunda preocupação" pela detenção do dirigente da oposição russa Alexei Navalny no momento em que chegou a Moscovo, domingo, e defendeu uma investigação sobre o caso de envenenamento.

Navalny foi preso no domingo pela polícia russa na zona de controlo de passaportes no Aeroporto de Sheremetievo, Moscovo, após chegar ao país num voo proveniente da Alemanha.

Navalny esteve cinco meses na Alemanha, em convalescença após ter sido alvo de envenenamento em agosto.

"Estamos profundamente preocupados pela detenção de Alexei Navalny no dia 17 de janeiro. Em vez de processar a vítima deste terrível crime, as autoridades russas deveriam investigar como uma arma química foi utilizada em território russo", assinala um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros britânico.

Os trabalhistas britânicos na oposição também tomaram posição contra Moscovo.

Lisa Nandy, porta-voz do Partido Trabalhista para assuntos ligados com os Negócios Estrangeiros disse através de uma mensagem na rede social Twitter que Navalny foi vítima de um "ataque cobarde" acrescentando que o dirigente da oposição russa "demonstrou grande coragem em regressar" ao país.

Navalny foi, de acordo com laboratórios alemães, suecos e franceses, vítima de envenenamento por um gás nervoso do tipo Novitchok na altura em que se encontrava de visita à Sibéria no passado mês de agosto.

Navalny já acusou diretamente o presidente russo Vladimir Putin de ter ordenado o ataque.