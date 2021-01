Caso positivo de covid-19 na Escola do 1.º ciclo de Santa Cruz

Um aluno do 3.º ano da Escola Básica do 1.º ciclo com Pré-Escolar e Creche de Santa Cruz testou positivo à covid-19.

A direcção do estabelecimento de ensino informou ontem os encarregados de educação sobre o sucedido e indicou ainda que, após contacto com as autoridades de saúde do concelho de Santa Cruz, uma vez que o último contacto do estudante com a turma tinha acontecido a 11 de Janeiro, "não há necessidade de isolar a referida turma".

A escola pede, no entanto, que se mantenham atentos a possíveis sintomas e que se cumpram as regras de uso obrigatório de máscara e desinfecção das mãos.