Milson no lugar de Rodrigo Pinho em Barcelos

Daqui a pouco, no Estádio Cidade de Barcelos, Gil Vicente e Marítimo medem forças, naquele que é o último jogo do dia de hoje referente à 14.ª jornada da Liga NOS (I Liga).

Com Rodrigo Pinho como baixa, depois de ter testado positivo à convid-19, o técnico Milton Mendes veio a mudar no onze inicial, devido a ausência do brasileiro e melhor marcador dos verde-rubros, com a entrada de MIlson, assim como com o regresso de Amir à baliza por troca com Caio Secco.

O Marítimo irá se apresentar com:

Amir, Cláudio Winck, Zainadine, Lucas Áfrico, Leo Andrade, Marcelos Hermes, Rafik Guitane, Jean Irmer, Bambock, Joel Tagueu e Milson.

Quanto ao Gil Vicente conta com o seguinte onze:

Denis, Joel, Nogueira, Ruben Fernandes, Talocha, Lucas Mineiro, João Afonso, Claude Gonçalves, Lourency, Baraye e Samuel Lino.