Rodrigo Pinho pode sair já para o Benfica, admite Carlos Pereira

Carlos Pereira, em declarações prestadas à Antena 1 Lisboa, confirmou existirem negociações para que Rodrigo Pinho possa sair já, neste mês de Janeiro, para o Benfica. Para já, acertada está a mudança do avançado brasileiro, de 29 anos, para os ‘encarnados’ no inicio da próxima temporada.

Em final de contrato com o Marítimo, o jogador tem um pré-acordo com os ‘encarnados’ para as próximas cinco temporadas, onde vai auferir 500 mil euros ano.

O presidente do Marítimo refere ter sido Rodrigo Pinho “um activo do Marítimo nestes últimos quatro anos, com bons proveitos desportivos e está, uma vez mais, a projectar o nome do clube”.

Carlos Pereira, por outro lado, sublinha que “o diálogo vai prevalecer entre os dois clubes”, assegurando que “o Marítimo não vai sair defraudado neste processo, tendo em conta o bom relacionamento entre os dois clubes e, particularmente, entre os seus presidentes”.

O dirigente maritimista avançou ainda que, caso o Benfica e o seu treinador pretendam Rodrigo Pinho já neste mercado de Janeiro, o Marítimo será devidamente ressarcido.

Neste contexto, Carlos Pereira não quis falar da forma como poderá ser o Marítimo ressarcido com a saída de Rodrigo Pinho já neste mês de Janeiro.

“Mais importante que o dinheiro é a elevação entre as partes. Vá agora o Rodrigo para Benfica ou apenas no inicio da próxima temporada, manter-se-á o bom relacionamento entre as duas colectividades. Estamos a conversar na convicção que as negociações chegarão a bom porto”, conclui.