Furtaram dinheiro das máquinas de venda automática na Ponta Gorda

Foi mais uma noite de vandalismo no Funchal, desta feira na promenade do Lido. As máquinas de venda de máscaras, no Complexo Balnear da Ponta Gorda, bem como as bilheteiras foram o alvo dos meliantes esta madrugada.

As máquinas de 'vending' foram forçadas por forma a furtar as moedas que se encontravam no seu interior. Já as bilheteiras foram também remexidas, com o mesmo intuito.

As autoridades já foram chamadas ao local para tomar conta da ocorrência, tendo ainda sido fornecidas as imagens de video-vigilância do complexo.

Os relatos de vandalismo na noite funchalense têm sido uma constante nos últimos tempos, deixando comerciantes e população apreensiva, principalmente após a hora de recolher obrigatório.