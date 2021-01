Fim-de-semana com nuvens, aguaceiros e neve na Madeira

Prepare-se para um fim-de-semana cinzento e molhado. De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), este sábado, 16 de Janeiro, será marcado por períodos de céu muito nublado e possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, em especial nas vertentes norte e nas terras altas, até meio da manhã e no final do dia.

Há ainda a possibilidade de queda de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira, onde a temperatura deverá voltar a atingir valores negativos hoje e amanhã.

Para a região do Funchal, as previsões são de céu nublado e aguaceiros fracos no final do dia.

Quanto ao vento, soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de leste/nordeste, sendo inferior a 20 km/h na capital madeirense.

ESTADO DO MAR:

Costa Norte: Ondas de norte com 1,5 a 2 metros.

Costa Sul: Ondas de sudoeste com 1 metro.

Temperatura da água do mar: 18/19ºC