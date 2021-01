Poderá faltar água em Câmara de Lobos e Santana

A ARM - Águas e Resíduos da Madeira informa que, no âmbito dos trabalhos de remodelação das redes de distribuição de água nos concelhos de Câmara de Lobos e do Santana que visam diminuir as perdas de água nas mesmas, haverá interrupção do abastecimento de água potável.

Câmara de Lobos:

· Na freguesia de Câmara de Lobos, nos seguintes sítios: Caminho Grande e Preces, Caminho Grande, Ribeira da Alforra, Fonte da Rocha, Garachico, Heras, Nogueira, Pedregal, Preces, Ribeira da Alforra, Ribeira da Caixa e Serrado da Adega, no dia 18 de Janeiro, entre as 9 e as 13 horas.

· Na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, nos seguintes sítios: Barreiros, Covão, Igreja, Panasqueira, Pico e Salões, Pomar do Meio, Quinta do Leme, Ribeira da Caixa, Ribeira Fernanda, Ribeiro Real e Vargem, entre as 22 horas do dia 19 de Janeiro e as 05 horas de 20 de Janeiro.

· Na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos, nos seguintes sítios: Pico e Salões, Quinta do Leme, Ribeira Fernanda, no dia 22 de Janeiro, entre as 9 e as 13 horas.

Santana:

· Na freguesia do Faial, nos seguintes sítios: Cruzinhas, Fajã da Murta, Fajã Grande, Limoeiro, Lombo de Baixo, Lombo de Cima, Longueira, Moinhos e Penha de Águia, no dia 21 de Janeiro, das 9 às 13 horas.