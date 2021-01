Homem desaparecido na Quinta Grande

A família de João Severiano Marques lançou o alerta para o desaparecimento do homem de 53 anos, residente na Quinta Grande.

De acordo com a esposa, o homem terá saído de casa durante esta noite e "está a passar por uma forte depressão", pelo que se encontra "desorientado e debilitado". Na última vez que foi visto, na noite de sexta-feira, o senhor vestia calças de pijama castanhas, uma t-shirt verde com letras no peito e uns ténis azuis.

Quem souber do paradeiro de João Severiano Marques deve contactar para o 924 039 686 ou a esquadra da PSP de Câmara de Lobos (291 911 040), que já se encontra informada sobre o desaparecimento.