Mar é “autoestrada de oportunidades”, diz Olavo Câmara

Olavo Câmara, deputado do PS-Madeira à Assembleia da República, diz que Portugal deve aproveitar a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia para desenvolver a economia do mar, não só a tradicional, mas sobretudo as novas actividades que este recurso proporciona actualmente.

O deputado madeirense falava na audição ao ministro do Mar, no Parlamento nacional, e fez especial referência aos territórios insulares, defendendo que é preciso “direccionar as medidas e as políticas para que as regiões ultraperiféricas tenham na União Europeia o garante da plena mobilidade”.

Olavo Câmara vincou a importância da mobilidade marítima – de carga e de passageiros – no sentido de fazer face à condição ultraperiférica das regiões autónomas, defendendo que se utilize o nosso mar como “uma verdadeira autoestrada de oportunidade e ligação para todas as regiões do país”, principalmente entre Portugal Continental e as ilhas.

O mesmo deve acontecer entre as regiões autónomas e outros mercados, como os da Macaronésia, defendeu o deputado, sublinhando que da mesma forma que foram construídas estradas e ferrovias para ligar a Europa, “torna-se agora importante ligar por via marítima as ilhas ao continente europeu e entre si”.

O parlamentar socialista sustentou ainda que Portugal só tem a ganhar com uma aposta forte no mar, principalmente agora, com a saída do Reino Unido da União Europeia, podendo afirmar-se como “uma alternativa do ponto de vista da atracção de empresas”. Tal como reforçou, Portugal tem a possibilidade de liderar e implementar uma visão atlântica na Europa, essencial para o seu desenvolvimento e o das regiões autónomas, devendo, para isso, aproveitar a liderança do Conselho da União Europeia.