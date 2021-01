Novas medidas do Governo continuam a dividir autarcas

O dia fica marcado pelas reacções às medidas de confinamento impostas pelo Governo Regional, mas ao mesmo tempo são dados passos para a retoma no sector do Turismo. Os apoios precisam de chegar a todas as regiões.

Emanuel Câmara critica “medidas extremamente tardias” e “critérios atabalhoados”

Autarca do Porto Moniz acusa Governo Regional de só reagir à pandemia em vez de prevenir.

“Fica a ideia de que a situação não está controlada” conclui Ricardo Franco

Presidente da Câmara de Machico valoriza sobretudo a atitude pró-activa do seu executivo na tomada de medidas preventivas.

Governo vai no “bom caminho”, mas proposta sobre o CINM carece de alterações

Carlos Pereira sobre a revisão de regime jurídico do Centro Internacional de Negócios da Madeira.

Investir em acções de promoção no relançamento do sector

O Secretário Regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, esteve reunido esta tarde com ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, e secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, e com o Turismo de Portugal.

Presidente da ALM pede que se acelere a entrega das ajudas comunitárias para a pandemia

Perante os muitos milhões de euros anunciados pela União Europeia para fazer face à pandemia, o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira diz agora que “a grande questão é saber quando é que esse dinheiro chegará à economia e ao social”.