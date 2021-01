O secretário Regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, esteve reunido esta tarde, através de videoconferência, com o Sr. Ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, com a Sra. Secretária de Estado do Turismo, Rita Marques, e com o Turismo de Portugal.

Uma reunião que serviu, não só para fazer um balanço ao que se passou em 2020, assim como apontar 'baterias' para 2021 quando for possível relançar o Turismo no país.

No final da reunião Eduardo Jesus não escondeu de que a reunião foi importante, profícua e que é preciso agora saber o momento certo para relançar o sector.

"Foi uma reunião importante para fazer o balanço do ano que findou, com todo o constrangimento que a Covid-19 trouxe a todo o país. Apesar da grande perda que o sector teve, um dos mais atingidos em todo o Mundo, devido à pandemia, a verdade é que a Região Autónoma da Madeira, pese o facto de ter sofrido bastante, não foi a pior no país", começou por afirmar, adiantado que nesta fase o mais importante "e continuar a apoiar fortemente as empresas ligadas ao sector de forma a que estas estejam prontas para o momento certo".

Já em relação ao ano que agora começou, o de 2021, o secretário Regional de Turismo e Cultura, não tem dúvidas de que será preciso investir e, investir no momento exacto.

"Teremos que investir em acções de promoção na relançamento do sector e conquistar notoriedade dos nossos produtos bem como do destino Portugal."

"Foi importante esta reflexão feita com o Turismo de Portugal e as outras regiões do país, onde analisamos quais serão as tendências, como é que vamos comunicar e como será a articulação entre o Turismo de Portugal com todas as Regiões do país, em 2021", admitiu ainda Eduardo Jesus, acrescentando ainda "para já há um compasso de espera, para ver qual é o momento certo para avançar, e quando isso acontecer, sabemos que estamos preparados para o fazer", concluiu.