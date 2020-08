Dois novos casos na Madeira

Há dois novos casos positivos a reportar esta quarta-feira, tratando-se de dois viajantes que se encontravam em estudo pelas autoridades de saúde, depois de identificados no contexto das actividades de vigilância implementadas no Aeroporto da Madeira. Tratam-se de duas pessoas que chegam provenientes da Região de Lisboa e Vale do Tejo e do Equador, respectivamente, sendo que o primeiro caso reporta-se a um residente do concelho de Câmara de Lobos.

Género Idade Feminino 50-59 anos Masculino 40-49 anos

De resto, a Região contabiliza até à data 119 casos confirmados de covid-19, dos quais 98 são casos recuperados e 21 são casos activos. Estes 21 casos activos consistem em 18 casos importados identificados em Santa Cruz e três são casos de transmissão local.

Relativamente ao isolamento dos casos activos, 18 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, duas no respectivo domicílio e uma permanece hospitalizada na Unidade de Internamento Polivalente dedicada à covid-19.

À data, 17.402 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos, com recurso à aplicação Madeira Safe To Discover, 7.693 destas em vigilância activa.

Relativamente aos contactos para a Linha SRS24, totalizam-se 10.594 telefonemas, mais 44 nas últimas 24 horas. Já o total de atendimentos para a linha de acompanhamento psicológico do IASaúde é agora de 1.840, com 161 pessoas em acompanhamento pelos profissionais do instituto.

Testes para despiste à covid-19

No que respeita ao total de testes à covid-19, sabe-se agora que foram processadas 49.833 amostras (até ao fim do dia de ontem).

No contexto da operação de rastreio de viajantes à entrada nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo há a reportar um total cumulativo de 21.116 colheitas realizadas no local (até às 16 horas do dia de hoje).