Ossadas humanas descobertas no Porto Santo

Foram descobertas ossadas humanas na costa norte da ilha do Porto Santo, na manhã desta quarta-feira. As autoridades policiais e sanitárias estão a averiguar.

Um casal turista que passeava na zona da Fonte da Areia foi surpreendido com o achado, no final da manhã desta quarta-feira, e alertou as autoridades.

Para o local foram mobilizados o delegado de saúde do Porto Santo e uma equipa da Polícia de Segurança Pública que estão a averiguar as circunstâncias em que as ossadas surgiram naquele local.

Segundo apurou o DIÁRIO, o esqueleto apresenta-se em avançado estado de degradação, presumindo-se que se trata de um óbito ocorrido provavelmente há cerca de 30 anos.

Não havendo reporte de pessoas desaparecidas, neste contexto, às autoridades no Porto Santo, tudo indica que se tratam de ossadas humanas que foram exumadas do cemitério municipal e acabaram por ter como destino final a Fonte da Areia.

As investigações prosseguem sob a tutela do Ministério Público. As ossadas deverão ser recolhidas e transportadas para o Gabinete Médico Legal e averiguada a sua origem caso assim entenda o procurador titular do processo.