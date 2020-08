Vídeo ilustra vandalismo no Porto Santo

Vários estabelecimentos nocturnos foram recentemente vandalizados no Porto Santo durante a madrugada. “Uma situação que tem sido recorrente nos últimos tempos e que é protagonizada por grupos de jovens com menos de 20 anos”, confirmou ao DIÁRIO um empresário, depois de ter visualizado as imagens das câmaras de videovigilância.

A mesma fonte adiantou que no seu estabelecimento os jovens já partiram cadeiras e mesas, um prejuízo que ronda já os 300 euros. Disse ainda que muitos urinam juntos aos bares por revelia, deixando um cheiro nauseabundo no local.

“Este ano a situação piorou, provavelmente porque os bares encerram mais cedo e os adolescentes ficam por ali sem ter para onde ir. É uma situação lamentável”, acrescentou, garantindo que a Polícia de Segurança Pública já foi alertada para o que está a acontecer.