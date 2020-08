O presidente da República admitiu que os preços das viagens entre Portugal continental e o Porto Santo são elevados, embora não tenha querido tecer mais comentários sobre o assunto, uma vez que se encontra de férias. “Eu paguei do meu bolso a viagem, portanto sei quanto custou”, disse.

O presidente da República indicou ainda que conhece os problemas desta ilha, nomeadamente a ligação marítima no Inverno, as tarifas de ligação aérea todo o ano e outros problemas variados.

Marcelo Rebelo de Sousa elogiou a extensão da praia e o clima que se faz sentir na ilha dourada, em que “a diferença entre o dia e a noite é de três ou quatro graus”.

O presidente da República afirma que recomenda o Porto Santo como destino de férias, sendo que a melhor maneira de o fazer é visitando a ilha.

Marcelo Rebelo de Sousa afirma que já falou com muitas pessoas de vários pontos do país. O presidente confidenciou que esteve à conversa com uma cidadã francesa, que lhe contou ter optado por mudar-se da China, onde residia, para Portugal.