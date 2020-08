Tome nota da agenda desta quarta-feira, 5 de Agosto

- O Grupo Parlamentar do Partido Socialista promove, pelas 10h30, junto ao restaurante BeerHouse, no Funchal, uma conferência de imprensa que terá como porta-voz o deputado e presidente do PS-Madeira, Paulo Cafôfo.

- Meia hora depois, às 11 horas, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, vai à freguesia do Monte visitar a obra, agora concluída, de execução de um arruamento adjacente ao Ribeiro da Corujeira, recentemente canalizado.

- Às 11h30, o Grupo Parlamentar do PSD realiza uma iniciativa junto ao estabelecimento Burger Grill, na Rua Vale da Ajuda.

- A Direcção do Sindicato dos Professores da Madeira realiza, às 12h30, uma Conferência de Imprensa para apresentar as conclusões da reunião com o Secretário Regional de Educação Ciência e Tecnologia, onde serão apresentadas as medidas que o SPM defende para o próximo ano lectivo para fazer frente à pandemia.

- Em representação do Presidente do Governo Regional, a Secretária Regional de Inclusão Social e Cidadania, Augusta Aguiar, preside, pelas 18h30, à cerimónia de tomada de posse dos órgãos sociais da Casa do Povo do Monte, que tem lugar na sede da Casa do Povo daquela freguesia, no Caminho dos Saltos.