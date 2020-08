Bares do Porto Santo encerrados em protesto contra regras em vigor

Eram 22h30 quando os principais bares do Porto Santo fecharam portas em protesto contra as regras em vigor relativamente à lotação imposta de 50%. Boutique da Poncha, Taskaki, Zarco, Mendonça's e Outlet foram os bares que decidiram encerrar muito antes das 02 horas da madrugada (horário limite em vigor). Ao DIÁRIO, os empresários afirmam que há uma dualidade de critérios em vigor, sobretudo por parte do decreto-lei que determina a lotação destes espaços a 50%, sobretudo quando há condições para mais. "Para que é que se abriu o Porto Santo desta maneira, se não podemos receber as pessoas que nos procuram?", questionam.

Afirmando que os horários determinados pela autarquia estão a ser cumpridos, os empresários não percebem outros impedimentos legais. "A Covid não ataca só à noite", recordam, afirmando que durante o dia, noutros estabelecimentos não há limite de lotação.

