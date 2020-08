“Há uma lei, nós todos estamos sujeitos à lei. Com este protesto estão a querer dizer que estão acima da lei e ninguém está acima dela. Os interesses pessoais de ganhar dinheiro ou outros não podem estar acima do interesse colectivo”.

Foi desta forma que Rogério Correia, delegado de saúde do Porto Santo, reagiu ao protesto dos empresários do Porto Santo que, ontem à noite, encerraram os estabelecimentos pelas 22h30, contestando as regras em vigor relativamente à lotação imposta de 50%. Foram estes o Boutique da Poncha, Taskaki, Zarco, Mendonça’s e Outlet.

Rogério Correia admitiu ao DIÁRIO que “é uma loucura o que está a acontecer à noite no Porto Santo” e que “não se pode comparar com aquilo que está a acontecer durante o dia”.

No entanto, garantiu que toda a gente está a ser fiscalizada e que quem não cumprir a lei será punido.

“Este encerramento só tem um significado: é as pessoas dizerem que não querem cumprir a lei, o que não pode acontecer”, reforçou.