“Razões comerciais”, segundo a companhia aérea, levaram a TAP a cancelar o voo desta tarde com destino à Madeira, com saída de Lisboa pelas 17h30. O TP 2365 já não vai estabelecer a ligação à ilha, tendo a chegada sido cancelada.

Na sequência da não chegada do avião, também o voo TP 2366 com partida do Aeroporto Internacional da Madeira Cristiano Ronaldo rumo a Lisboa, previsto para as 20 horas, não se vai realizar.