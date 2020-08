Resgatado corpo de homem que caiu ao mar no Faial

O corpo do homem que caiu ao mar ao início da noite deste domingo, na zona do Miradouro do Guindaste, no Faial, em Santana, já foi localizado.

O cadáver estava a cerca de 200 metros da costa e está agora a ser resgatado em articulação com o Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal.

Segundo apurou o DIÁRIO a vítima tem cerca de 50 anos e era um antigo bombeiros da corporação de Santana.