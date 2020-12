Santa Cruz canaliza 60 mil euros para mais 21 pequenas cirurgias

A Câmara Municipal de Santa Cruz assinou, esta quarta-feira, mais 21 contratos para a realização de pequenas cirurgias, num investimento que ronda os 60 mil euros.

Esta é a terceira tranche de contratos, que já abrangeram mais de 60 pessoas, num investimento global aproximado aos 200 mil euros.

Na ocasião, de acordo com nota enviada para a redacção,o autarca Filipe Sousa sublinhou que este e outros programas de apoio social são uma das razões de ser do trabalho que tem vindo a realizar, na medida em que vão ao encontro daquelas que são as necessidades das famílias. Este apoio, disse, tem ainda a grande virtude de melhorar efectivamente a qualidade de vida de pessoas que estavam há muito à espera de uma cirurgia no Serviço Regional de Saúde.

As áreas mais apoiadas têm sido as da cirurgia às cataratas, varizes e hérnias.