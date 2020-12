PSD solidário com povo venezuelano

Em comunicado enviado para as redacções, o PSD Madeira "manifesta a sua total solidariedade para com o povo venezuelano e, em particular, com a comunidade madeirense que se encontra a residir no país, lamentando que se tenha perdido uma oportunidade para repor a paz, a segurança, a estabilidade e a ordem constitucional, falhadas perante as Eleições do passado domingo".

Os social-democratas referem-se, naturalmente, às recentes eleições que, "conforme assumido pelas várias instâncias internacionais, não reuniram as condições mínimas para serem consideradas legítimas, livres e democráticas - até porque foram convocadas pela assembleia constituinte, que não tem sequer competência para convocar Eleições para a assembleia nacional da Venezuela - mantendo-se, desta forma, um impasse político inaceitável que não se compadece nem com a realidade, nem com as exigências e necessidades que o povo Venezuelano enfrenta, ora agravadas pela pandemia" covid-19".

A nota assinada pelo secretário-geral do PSD-M, José Prada, refere ainda que "o PSD-M apela, neste enquadramento, a que seja encontrada uma solução política urgente para ultrapassar este impasse e sublinha que a crise social e económica com que a Venezuela atualmente se depara exige respostas rápidas e pacíficas que devem ser assumidas por quem de direito, em nome da estabilidade e da segurança da população que vive no país". E conclui: "Tal como desde a primeira hora, o PSD-M continuará ao lado do povo venezuelano e apoiará todos os esforços para a recuperação da democracia, dos direitos humanos e do Estado de Direito, naquele país".