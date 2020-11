PSD Machico reprova Orçamento para 2021

O PSD Machico reprovou o Orçamento da Câmara Municipal de Machico para 2021 por entender que se tratava de um orçamento “conformista, insuficiente e redutor”, que adia “a solução para os verdadeiros problemas do Município”.

Condenando a gestão do Presidente da Câmara Municipal de Machico que “não apresenta qualquer estratégia construtiva para o concelho”, a vereação do PSD justifica, assim, a posição do seu partido e critica “a falta de visão e rumo que Machico atravessa actualmente”, afirmou, hoje, o Presidente da Concelhia do PSD local.

Norberto Maciel entende que o Orçamento apresentado “é pouco solidário com quem mais precisa e viu as suas dificuldades agravadas”. Crítica a reduzida taxa de investimentos públicos prevista para 2021 que ignora “ruas, passeios e praças por reabilitar, espaços públicos a humanizar e equipamentos colectivos a construir” quando temos, segundo o PSD, “um aumento significativo de verbas para a aquisição de bens e de serviços a realizar sob a contratação tendenciosa por ajuste directo, processos pouco claros e sem concurso público, que não proporcionam igualdade de oportunidade para os empresários/comerciantes de Machico”.

No que diz respeito a actividades e programas festivos, Norberto Maciel diz que este Orçamento “traduz-se, mais uma vez, numa cópia dos anos anteriores, sem inovação, sem estratégia e sem capacidade para cativar mais visitantes”.

Destaca o facto de o Orçamento “confirmar o conformismo e inércia do Presidente desta Câmara, que se limita a fazer mais do mesmo e a esquecer os verdadeiros problemas e desafios com que Machico neste momento se depara”, reforça o Social-democrata, sublinhando que, neste momento, “é preciso encontrar soluções e não adiar e agravar os problemas”.