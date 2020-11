PSD Gaula quer mais apoios à natalidade

O PSD apresentou um conjunto de propostas no âmbito da preparação do Orçamento da Junta de Freguesia de Gaula para 2021, onde destacou necessidade de mais apoios às famílias, às empresas e associações locais.

Humberto Bettencourt, membro do PSD na Assembleia de Freguesia de Gaula, defendeu mais apoios às famílias carenciadas, sobretudo no que diz respeito à natalidade, sem esquecer as outras áreas, como a alimentação, a habitação ou, por exemplo, no caso concreto da catequese, da oferta dos manuais ou de outras despesas semelhantes que as famílias têm de suportar, articulando estes apoios com os já existentes pelos programas do Governo Regional.

“Perante as dificuldades ora agravadas pela pandemia Covid-19, é fundamental que a Junta de Freguesia de Gaula apresente um Orçamento muito mais solidário e dirigido às famílias que aqui vivem mas, também, muito mais apostado na fixação dos mais jovens, através da criação de condições efectivas que promovam essa mesma escolha, defendeu Humberto Bettencourt, na apresentação das propostas para o Orçamento do próximo ano.

A par do reforço dos apoios às famílias, é necessário que em 2021 “exista maior capacidade para apoiar as instituições desportivas, culturais, recreativas e religiosas que desenvolvem os seus projectos a favor da freguesia e que cumprem uma missão essencial tanto na promoção local, quanto do ponto de vista das atividades que envolvem a população e, em especial, os mais jovens”.

Uma aposta efectiva na manutenção dos espaços públicos, caminhos e veredas que têm estado ao abandono foi outra das medidas apresentadas por Humberto Bettencourt, não esquecendo a requalificação e preservação do património cultural da freguesia e a promoção da sua identidade e tradições, como forma de “afirmação e atracção turística”, vincando a importância da Rota da Água, financiada através de fundos europeus, bem como os vários fontenários e percursos existentes.