Teste negativo à covid-19 para 47 funcionários do município de Machico

O município de Machico acaba de divulgar os resultados dos testes à covid-19, efectuados em 47 funcionários da Câmara. Todos eles negativos.

"Na sequência do caso positivo de um funcionário municipal, confirmado no passado sábado, o executivo municipal, em articulação com o Delegado de Saúde Municipal, decidiu avançar com a testagem de 47 funcionários do edifício dos paços do concelho, incluindo os membros da vereação, numa ação que decorreu na manhã de ontem, cujos resultados deram todos negativos".

A mesma nota, a autarquia destaca que, "atendendo aos últimos desenvolvimentos que indicam o aumento de casos positivos no concelho", que está "em coordenação permanente e sintonia com as autoridades de saúde, designadamente através da estrutura municipal de protecção civil, no sentido do cumprimento escrupuloso das orientações de combate a esta pandemia provocada pela covid-19".

Deixa ainda um apelo à população para que "continue a adotar todas as medidas de protecção ao nível do uso obrigatório da máscara, higienização frequente das mãos e distanciamento social de modo a reduzir ao máximo a possibilidade de contágio e de agravamento da situação".