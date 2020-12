Madeira Camerata actua quarta-feira no Belmond’s Reid’s Palace

A Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, entidade que gere a Orquestra Clássica da Madeira, apresenta quarta-feira, 9 de Dezembro, às 21h30, um concerto pela Orquestra de Cordas, Madeira Camerata, no Belmond Reid´s Palace, no Funchal.

Serão interpretadas obras de Pachelbel ‘Cânone’, Bach ‘Ária da Suite em Ré’, Haendel/Aslamasian ‘Passacaglia’, Corelli Concerto Grosso Op.6 N.º8, ‘Fatto per la notte di natale’, Vivaldi ‘Concerto Alla Rustica em Sol maior RV.151’, e de Soares da Costa ‘Homenagem’.

A Madeira Camerata é um agrupamento interno da Orquestra Clássica da Madeira, que interpreta repertório para orquestra de cordas e divulga a música portuguesa escrita para este tipo de formação. Foi criada em 1997 e representou a Orquestra Clássica e a Madeira no exterior, participando em festivais internacionais de música.

Com Direcção Artística do violinista madeirense Norberto Gomes, a Madeira Camerata já tocou com vários maestros e solistas, entre eles Jaap Schröder, Luís Izquierdo, Roberto Perez, Filipe Pinto-Ribeiro, Carlos Guilherme, Luis Andrade, Milko Pravdic, Ilya Grubert, António Carrilho, Bárbara Dória, Lyudmila Voynarovska, entre outros.

Este concerto insere-se na actividade artística da Orquestra Clássica da Madeira em parceria com o Belmond Reid´s Palace.

Os bilhetes estão disponíveis na recepção do Belmond Reid´s Palace e custam 20 euros com direito a uma bebida no Cocktail Bar.

PROGRAMA:

Johann Pachelbel [1653 - 1706] · Cânone

Johann Sebastian Bach [1865 – 1750] · Ária da Suite em Ré

Georg Friedrich Händel [1685 - 1759] / S. Aslamasian · Passacaglia

Arcangelo Corelli [1653 - 1713] · Concerto Grosso em Ré maior Op.6 No.4

António Vivaldi [1678 - 1741] · Concerto Alla Rustica em Sol maior RV.151

Rui Soares da Costa [1958 - ] · Homenagem