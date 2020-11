Quinteto de Sopros Solistas da OCM em concerto

É mais um concerto de música de câmara protagonizado pelos músicos da Orquestra Clássica da Madeira (OCM). Desta vez, o palco do Belmond Reid’s Palace pertence ao Quinteto de Sopros Solistas, com um programa diversificado, centrado em quatro compositores dos séculos XVIII, XIX e XX,, nomeadamente Haydn, Bizet, Norman Hallam e Ligeti.

Formado pelos instrumentistas solistas da Orquestra Clássica da Madeira dos naipes dos sopros, este quinteto tem-se apresentado ao longo da última década nas várias temporadas da OCM e possui no seu vasto repertório obras de vários compositores nacionais e internacionais, assim como adaptações e arranjos de obras de referência dos vários períodos da história da música.

Os seus concertos pautam-se pelas leituras fiéis ao texto, proporcionando momentos de alto nível artístico ao seu público, assim como momentos de descontração com repertórios mais ligeiros que também integram os seus programas.



Com Ana Rita Oliveira na Flauta, Daniel Cuchi no Oboé, Francisco Loreto no Clarinete, Tatiana Martins no Fagote e Péter Víg na Trompa, os músicos prometem um serão harmonioso no emblemático Belmond Reid’s Palace.

Os bilhetes estão disponíveis na recepção do hotel e custam 20 euros com direito a uma bebida no Cocktail Bar.

PROGRAMA:

György Ligetin [1923-2006] – Six Bagatelles for Woodwind Quintet

G. Bizet [1838-1875] – Suite pour Quintette à vent

Joseph Haydn [1732-1809] – Divertimento, Hob.II-46

Norman Hallam [1945 - ] - Dance Suite para Quinteto de Sopros