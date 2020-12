Semana de descanso 'meteorológico' antes do provável regresso da chuva

Esta será uma semana de descanso ‘meteorológico’ na Região, antes do provável regresso da chuva na última semana do Outono.

Até ao próximo fim-de-semana o estado do tempo no Arquipélago da Madeira estará sob a influência do bordo leste do Anticiclone dos Açores, ou seja, apenas com nuvens e esporádicos aguaceiros que nem deverão chegar a cair na costa sul.

Tanto assim é que na previsão geral para esta semana traduzida à letra pelo delegado regional do IPMA na Madeira, Victor Prior, “prevê-se, em geral, períodos de céu muito nublado e aguaceiros pontuais, em geral fracos, em especial nas vertentes norte e terras altas”, assinala. Acrescenta apenas que “o vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante norte, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas, em especial durante os dias de amanhã e quarta-feira”.

As temperaturas do ar vão também dentro dos valores normais para a época, devendo variar, no Funchal, entre os 15ºC de mínima, e os 22ºC de máxima. Lá por cima, no topo da ilha, as temperaturas deverão oscilar entre os 4ºC e os 10ºC.

De resto, num olhar sobre o mar, a ondulação a norte também tende a abrandar para voltar a subir no fim-de-semana. Assim, dos 4 metros de altura previstos para o início desta segunda-feira, Victor Prior dá conta que a previsão marítima para a costa norte da ilha da Madeira e Porto Santo é agora para ir “diminuindo gradualmente até 1,5 m no dia 11, sexta-feira, aumentando de seguida até valores da ordem de 3 m, ao final do dia 13, domingo”. Mais calmo deverá continuar o mar na costa sul da Madeira, onde a altura significativa das ondas ao longo desta semana deverá oscilar entre 1 a 1,5 m.