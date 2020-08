Ellen muda Verão no Norte e Centro do país

A depressão Ellen vai mudar o cenário de Verão em Portugal continental, pois vem acompanhada de uma superfície frontal fria de actividade moderada e com deslocamento lento que provocará descida da temperatura e chuva intensa sobretudo nas regiões Norte e Centro. De acordo com a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), haverá ocorrência de chuva mais intensa hoje no Minho e Douro Litoral e amanhã nas restantes regiões do Norte e Centro. A região Sul terá temporariamente um aumento de nebulosidade com possibilidade de ocorrência de precipitação fraca no Alto Alentejo.

A Ellen também deverá afectar o estado do mar, com aumento da agitação marítima na costa ocidental. São esperadas ondas de Noroeste com 2 a 3 metros a norte do Cabo Raso na sexta-feira.

A depressão Ellen, nome atribuído pelo serviço meteorológico irlandês (Met Eireann), irá ainda afectar parte das zonas marítimas de responsabilidade nacional, adianta o IPMA.